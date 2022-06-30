Дніпро-1 може очолити Ротань: тренер може поєднувати з роботою у збірній Україні U-21
Джерело:телеграм-канал BurBuzz
Дніпровський клуб розглядає декілька варіантів на заміну Ігорю Йовічевічу, який вже однією ногою у Шахтарі. Керівництво Дніпро-1 не проти довірити посаду головного тренера ветерану команди Руслану Ротаню.
Ще одна потенційна заміна на посаду Йовічевіча
Руслану Ротаню лише 40 років, а його вже можна сміливо називати легендою дніпровського клубу. Наразі наставник очолює молодіжну збірну України, яку спробує вивести на чемпіонат Європи-2023.
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Однак матчів плей-офф Євро-2023, які відбудуться у вересні 2022 року, Ротань ділити роботу у збірній із роботою на тренерському містку Дніпра-1.
Дніпровський клуб готовий запропонувати Ротаню посаду головного тренера, якщо Ігор Йовічевіч таки покине команду. Дніпро-1 навіть не проти, щоб наставник поєднував дві роботи – команді та збірній України U-21.Цікаво! Визначились дати матчів збірної України U-21 у плей-офф відбору Євро-2023. Підопічні Руслана Ротаня зіграють 23-го та 27-го вересня 2022 року. Суперником стане Словаччина.
Наразі головним тренером команди залишається хорватський спеціаліст. Однак все більше чуток розлітається навколо переходу Йовічевіча у донецький Шахтар.
Цікаво, що за інформацією Fanday, третя команда УПЛ розглядає лише кандидатури іноземних спеціалістів. В український вектор Дніпро-1 навіть не дивиться.
Що відомо про тренерську кар'єру Руслана Ротаня
- Тренерська кар'єра Ротаня ще зовсім невелика. Із осені 2018-го до 27-го грудня того ж року працював асистентом тренера донецького Олімпіка.
- Одразу після того Ротань обійняв посаду головного тренера молодіжної збірної України.
- Під його керівництвом національна команда вже відіграла 34 матчі, а у кваліфікації Євро-2023 – 10 поєдинків (7 перемог, 2 мирові та одна поразка).