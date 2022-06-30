Ще одна потенційна заміна на посаду Йовічевіча

Руслану Ротаню лише 40 років, а його вже можна сміливо називати легендою дніпровського клубу. Наразі наставник очолює молодіжну збірну України, яку спробує вивести на чемпіонат Європи-2023.

Читайте також Поки Йовічевіча сватають у Шахтар: Дніпро-1 придивляється до іноземних тренерів

Однак матчів плей-офф Євро-2023, які відбудуться у вересні 2022 року, Ротань ділити роботу у збірній із роботою на тренерському містку Дніпра-1.

Дніпровський клуб готовий запропонувати Ротаню посаду головного тренера, якщо Ігор Йовічевіч таки покине команду. Дніпро-1 навіть не проти, щоб наставник поєднував дві роботи – команді та збірній України U-21.

Цікаво! Визначились дати матчів збірної України U-21 у плей-офф відбору Євро-2023. Підопічні Руслана Ротаня зіграють 23-го та 27-го вересня 2022 року. Суперником стане Словаччина.

Наразі головним тренером команди залишається хорватський спеціаліст. Однак все більше чуток розлітається навколо переходу Йовічевіча у донецький Шахтар.

Цікаво, що за інформацією Fanday, третя команда УПЛ розглядає лише кандидатури іноземних спеціалістів. В український вектор Дніпро-1 навіть не дивиться.

Що відомо про тренерську кар'єру Руслана Ротаня