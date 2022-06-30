Українські тренери їх не цікавлять

Дніпровський клуб не хоче брати вектор українських тренерів, а дивиться у напрямку іноземців. Тому варіант з Юрієм Максимовим, який покинув Ворсклу, та Дмитром Михайленком, який раніше вже працював із командою, відкидаються.

Читайте також Колишній тренер Шахтаря Фонсека очолив чемпіона Франції

2 липня ДнІпро-1 вирушить на тренувальний збір у Словенію, де буде готуватись до нового сезону. Команду повезе не новий головний тренер, а наставник Геннадій Щекотилін, який працює з юнацькою командою.

Наразі головним тренером Дніпра-1 залишається Ігор Йовічевіч, який має контракт із клубом. Щоправда, все більше цікавої інформації, яка натякає на відхід, з'являється про хорватського спеціаліста у ЗМІ.

Була вже навіть інформація, що Дніпро-1 використав опцію пролонгації контракту Йовічевіча ще на один рік та збільшив зарплату хорвату на 30%. Однак через правило ФІФА Йовічевіч може змінити клуб. Наприклад, очолити Шахтаря, відпрацювати там рік та офіційно перейти у донецьку команду.