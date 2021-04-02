Дніпро-1 – Львів: онлайн-трансляція матчу УПЛ

У суботу, 2 квітня, Дніпро-1 приймає Львів у матчі 20 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Матчем між Дніпром-1 та Львовом відкриється програма 20-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч має особливе значення для обох команд: дніпряни ведуть відчайдушну боротьбу за путівку в єврокубки, а львів’яни намагаються зберегти елітну прописку на наступний сезон.

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Наразі Дніпро-1 займає в турнірній таблиці восьму сходинку, маючи в активі 22 залікові бали, а Львів балансує на дні, посідаючи 12 місце з 15 очками. Від зони вильоту "містян" відділяє лише два бали, щоправда Львів ще має дві гри в запасі.

Дніпро-1 – Львів: онлайн-трансляція