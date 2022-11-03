Дніпро-1 продовжить виступ в Лізі конференцій: хто суперники, коли жеребкування та дати матчів
3 листопада 2022 , 23:59Читать новость на русском
Дніпро-1 зумів фінішувати на другому місці в групі Ліги конференцій. Відтак команда вийшла в плей-офф турніру.
Дніпро-1 міг фінішувати на першому місці групи Ліги націй. Тоді б команда в плей-офф стартувала б з 1/8 фіналу. Так доведеться розпочинати виступи з 1/16 фіналу.
До теми Потенційні суперники Шахтаря в Лізі Європи: дати жеребкування та матчів
Суперником Дніпро-1 стане одна з восьми команд, яка посіла третє місце в групі Ліги Європи:
- Шериф (Молдова)
- Лаціо (Італія)
- Карабах (Азербайджан)
- Трабзонспор (Туреччина)
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- Буде/Глімт (Норвегія)
- Лудогорець (Болгарія)
- Брага (Португалія)
Жеребкування відбудеться в понеділок, 7 листопада.
Перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 16 лютого 2023 року. Матчі-відповіді – через тиждень 23 лютого. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу, де їх до них приєднаються переможці груп Ліги конференцій