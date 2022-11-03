Дніпро-1 міг фінішувати на першому місці групи Ліги націй. Тоді б команда в плей-офф стартувала б з 1/8 фіналу. Так доведеться розпочинати виступи з 1/16 фіналу.

До теми Потенційні суперники Шахтаря в Лізі Європи: дати жеребкування та матчів

Суперником Дніпро-1 стане одна з восьми команд, яка посіла третє місце в групі Ліги Європи:

Шериф (Молдова)

Лаціо (Італія)

Карабах (Азербайджан)

Трабзонспор (Туреччина)

АЕК Ларнака (Кіпр)

Буде/Глімт (Норвегія)

Лудогорець (Болгарія)

Брага (Португалія)

Жеребкування відбудеться в понеділок, 7 листопада.

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 16 лютого 2023 року. Матчі-відповіді – через тиждень 23 лютого. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу, де їх до них приєднаються переможці груп Ліги конференцій