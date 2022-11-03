Днепр-1 мог финишировать на первом месте группы Лиги наций. Тогда бы команда в плей-офф стартовала с 1/8 финала. Так придется начинать выступления с 1/16 финала.
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Соперником Днепр-1 станет одна из восьми команд, занявшая третье место в группе Лиги Европы:
- Шериф (Молдова)
- Лацио (Италия)
- Карабах (Азербайджан)
- Трабзонспор (Турция)
- АЭК Ларнака (Кипр)
- Буде/Глимт (Норвегия)
- Лудогорец (Болгария)
- Брага (Португалия)
Жеребьевка состоится в понедельник, 7 ноября.
Первые матчи 1/16 финала Лиги конференций пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные матчи – через неделю 23 февраля. Победители пар выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся победители групп Лиги конференций