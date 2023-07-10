Потенційна заміна Довбику: Дніпро-1 готовий заплатить мільйон за зіркового легіонера Ворскли

Команда Олександра Кучера готується посилюватись перед дебютом у Лізі чемпіонів. Новачком команди може стати нападник збірної Албанії.

Минулого сезону Дніпро-1 зробив прорив, ставши віцечемпіоном УПЛ. Команда Олександра Кучера відстала від Шахтаря на п'ять балів.

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Це дозволило спортклубу вперше в історії потрапити у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Команда почне з другого раунду кваліфікації, тому для потрапляння до групи доведеться проходити трьох опонентів.

Дніпро-1 поклав око на легіонера Ворскли

Дніпряни поступово шукають можливості для підсилення перед новим сезоном. Одним із варіантів є нападник Ворскли Таулян Сефері.

Як повідомляють албанські ЗМІ, Дніпро-1 готовий віддати Ворсклі за форварда 1 мільйон євро. До того ж, самому албанцю клуб готовий платити зарплатню у 500 тисяч євро на рік.

Вірогідно, Таулян може стати в новому клубі заміною для Артема Довбика. Найкращого бомбардира УПЛ двох останніх сезонів хочуть бачити в Серії А і Дніпро-1 може погодитись на продаж.

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Чим запам'ятався Сефері

Нагадаємо, що Сефері перебрався у Ворсклу в серпні минулого року. За сезон 2022-2023 Таулян провів 28 матчів, забивши 13 голів та увійшовши у топ-3 бомбардирів УПЛ. Це дозволило полтавцям посісти 5 місце та вийти у Лігу конференцій.

За свою кар'єру гравець виступав за македонські Работнічкі, швейцарські Янг Бойз, Волен, Вінтертур та Невшатель, а також албанські Тірану та Теуту.

Сефері має два матчі у складі збірної Північної Македонії у 2014-му. Саме там нападник і народився. Але з 2019-го вирішив грати за Албанію і вже забив один гол у 11-ти матчах.