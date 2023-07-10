В прошлом сезоне Днепр-1 совершил прорыв, став вицечемпионом УПЛ. Команда Александра Кучера отстала от Шахтера на пять баллов.

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Это позволило спортклубу впервые в истории попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Команда начнет со второго раунда квалификации, поэтому для попадания в группу придется проходить трое оппонентов.

Днепр-1 положил глаз на легионера Ворсклы

Днепряне постепенно ищут возможности для усиления перед новым сезоном. Одним из вариантов является нападающий Ворсклы Таулян Сефери.

Как сообщают албанские СМИ, Днепр-1 готов отдать Ворскли за форварда 1 миллион евро. К тому же самому албанцу клуб готов платить зарплату в 500 тысяч евро в год.

По идее, Таулян может стать в новом клубе заменой для Артема Довбика. Лучший бомбардир УПЛ двух последних сезонов хотят видеть в Серии А и Днепр-1 может согласиться на продажу.

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Чем запомнился Сефери

Напомним, что Сефери перебрался в Ворсклу в августе прошлого года. За сезон 2022-2023 Таулян провел 28 матчей, забив 13 голов и войдя в топ-3 бомбардиров УПЛ. Это позволило полтавчанам занять 5 место и выйти в Лигу конференций.

За свою карьеру игрок выступал за македонские Работнички, швейцарские Янг Бойз, Волен, Винтертур и Невшатель, а также албанские Тирану и Теуту.

У Сефери есть два матча в составе сборной Северной Македонии в 2014-м. Там нападающий и родился. Но с 2019-го решил играть за Албанию и уже забил один гол в 11 матчах.