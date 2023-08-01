Все через масове отруєння футболістів: Дніпро-1 подасть скаргу в УЄФА на Панатінаїкос – ЗМІ
Джерело:ТаТоТаке
У вівторок, 1 серпня, команда Олександра Кучера зіграє матч-відповідь 2-го раунду Ліги чемпіонів проти грецького Панатіноїкоса. Приймаюча сторона виявилася негостинною до делегації Дніпра-1, що дуже дивно для такого іменитого клубу.
Панатінаїкос не найкращим чином зустрів свого суперника по кваліфікації Ліги чемпіонів. Систематичні організаційні незручності, які супроводжували українську команду, перевершило масове отруєння футболістів.
Дивіться з нами Панатінаїкос – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Негостинні дії Панатінаїкоса оскаржать в УЄФА
За інформацією ТаТоТаке, Дніпро-1 збирається подати скаргу в УЄФА через масову дезорганізацію навколо підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів зі сторони Панатінаїкоса, а також отруєння футболістів.
Нагадаємо, що після вечірнього тренування в Афінах гравці та співробітники Дніпра-1 вживали питну воду та фрукти, які були підготовлені приймаючою стороною в роздягальні. Вночі пів команди відчули симптоми отруєння.
Частина футболістів відновилася, проте дехто з ключових гравців пропустить відповідальний поєдинок.
Зазначимо, що на офіційних ресурсах Дніпра-1 наразі відсутня інформація про отруєння та можливе оскарження дій приймаючої сторони в УЄФА.Нагадаємо, що перший поєдинок суперників завершився перемогою Панатінаїкоса (3:1). Матч-відповідь відбудеться у вівторок, 1 серпня. Гра розпочнеться о 20:30 за київським часом.