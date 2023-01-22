"Русь є, була і буде Київською": Усик привітав Україну з Днем соборності – фото

Український боксер висміяв російську пропаганду про неіснування України та нагадав про Київську Русь. Пост зібрав майже 50 тисяч вподобайок.

22 січня в Україні відзначається День соборності. У цей день в 1919 році пройшов Акт злуки Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки.

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Багато відомих особистостей привітало українців із цим святом. Не пройшов осторонь і український чемпіон Олександр Усик, який опублікував зворушливий пост в інстаграм.

Русь є, була і буде Київською. І хто б що не говорив, мовляв, немає народу українського, весь світ побачив, на скільки він єдиний. Нам багато років твердили, що ми окраїна. А виявилося, що ми – центр одного материка. Нам говорили, що ми всі вигадка. А ми народ, ми ціла країна. Ми ті, хто за свободу бореться. Ми не тікаємо, ми стоїмо. Моя країна, неймовірна моя країна. Це мій дім. З Днем Соборності,

– написав Усик.

Бій за абсолют скоро

Нагадаємо, що у серпні минулого року Олександр захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі, вдруге поспіль здолавши Ентоні Джошуа. Це відкрило йому дорогу до бою за звання абсолютного чемпіона.

Останнім чемпіонським поясом (WBC) наразі володіє Тайсон Ф'юрі, який в грудні захистив його в поєдинку із Дереком Чісорою. Команди Усика та Ф'юрі вже домовляються про умови бою.

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Очікується, що дуель за звання абсолютного чемпіона відбудеться в кінці березня або в квітні цього року. Ймовірним місцем називають Саудівську Аравію, де Олександр вдруге переміг Джошуа.

. Усик виграв всі свої 20 поєдинків на професійному рівні (з них 13 – нокаутом). У свою чергу в активі Тайсона 33 перемоги та одна нічия у 34-х боях. З них 24 він виграв нокаутом.