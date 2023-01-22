22 января на Украине отмечается День соборности. В этот день в 1919 году прошел Акт соединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.
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Многие известные личности поздравили украинцев с этим праздником. Не прошел в стороне и украинский чемпион Александр Усик, опубликовавший трогательный пост в инстаграме.
Русь есть, была и будет Киевской. И кто бы что ни говорил, мол, нет народа украинского, весь мир увидел, насколько он един. Нам многие годы утверждали, что мы окраина. А оказалось, что мы – центр одного материка. Нам говорили, что мы все выдумка. А мы народ, мы целая страна. Мы те, кто за свободу сражается. Мы не убегаем, мы стоим. Моя страна, невероятная страна моя. Это мой дом. С Днем Соборности,
– написал Усик.
Бой за абсолют скоро
Напомним, что в августе прошлого года Александр защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе, второй раз подряд одолев Энтони Джошуа. Это открыло ему путь к бою за звание абсолютного чемпиона.
Последним чемпионским поясом (WBC) владеет Тайсон Фьюри, который в декабре защитил его в поединке с Дереком Чисорой. Команды Усика и Фьюри уже договариваются об условиях сражения.
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Ожидается, что дуэль за звание абсолютного чемпиона состоится в конце марта или апреле этого года. Вероятным местом называют Саудовскую Аравию, где Александр во второй раз победил Джошуа.