22 января на Украине отмечается День соборности. В этот день в 1919 году прошел Акт соединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

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Многие известные личности поздравили украинцев с этим праздником. Не прошел в стороне и украинский чемпион Александр Усик, опубликовавший трогательный пост в инстаграме.

Русь есть, была и будет Киевской. И кто бы что ни говорил, мол, нет народа украинского, весь мир увидел, насколько он един. Нам многие годы утверждали, что мы окраина. А оказалось, что мы – центр одного материка. Нам говорили, что мы все выдумка. А мы народ, мы целая страна. Мы те, кто за свободу сражается. Мы не убегаем, мы стоим. Моя страна, невероятная страна моя. Это мой дом. С Днем Соборности,

– написал Усик.

Бой за абсолют скоро

Напомним, что в августе прошлого года Александр защитил чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе, второй раз подряд одолев Энтони Джошуа. Это открыло ему путь к бою за звание абсолютного чемпиона.

Последним чемпионским поясом (WBC) владеет Тайсон Фьюри, который в декабре защитил его в поединке с Дереком Чисорой. Команды Усика и Фьюри уже договариваются об условиях сражения.

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Ожидается, что дуэль за звание абсолютного чемпиона состоится в конце марта или апреле этого года. Вероятным местом называют Саудовскую Аравию, где Александр во второй раз победил Джошуа.

Стоит знать. Усик выиграл все свои 20 поединков на профессиональном уровне (из них 13 – нокаутом). В свою очередь в активе Тайсона 33 победы и одна ничья в 34 боях. Из них 24 он выиграл нокаутом.