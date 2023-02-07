Для світлого майбутнього молоді: Шахтар підпише гравця збірної України

Донецький Шахтар найближчим часом оголосить про трансфер гравця збірної України. Прихід нового футболіста дозволить "гірникам" відпустити молодого виконавця.

Воротар збірної України Дмитро Різник уже найближчим часом стане гравецм донецього колектива. Тепер Анатолію Трубіну відкрита дорога у європейський футбол.

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"Гірники" уже майже заврешили перехід Різника з Ворслки. Дмитро уже пройшов медогляд для Шахтаря, тому про офіційне оголошення угоди можна очікувати найближчими днями. Раніше ходили чутки, що Шахтар придбає Різника у Ворслки за 3 мільйона євро. Проте зараз фінансові умови угоди не розголошуються.

Перехід Різника у стан "гірників" дозволяє Шахтарю відпустити Анатолія Трубіна у Європу. Воротар уже відмовлявся підписувати новий контракт з донецьким колективом. Також Трубіном цікавилась низка європейських клубів, серед яких кризовий Ювентус. Та то трансферне вікно закордоном буде відкрите тільки влітку.

Кар'єра Дмитра Різника