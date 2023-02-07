Воротар збірної України Дмитро Різник уже найближчим часом стане гравецм донецього колектива. Тепер Анатолію Трубіну відкрита дорога у європейський футбол.
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Новий голкіпер для Шахтаря
"Гірники" уже майже заврешили перехід Різника з Ворслки. Дмитро уже пройшов медогляд для Шахтаря, тому про офіційне оголошення угоди можна очікувати найближчими днями. Раніше ходили чутки, що Шахтар придбає Різника у Ворслки за 3 мільйона євро. Проте зараз фінансові умови угоди не розголошуються.
Перехід Різника у стан "гірників" дозволяє Шахтарю відпустити Анатолія Трубіна у Європу. Воротар уже відмовлявся підписувати новий контракт з донецьким колективом. Також Трубіном цікавилась низка європейських клубів, серед яких кризовий Ювентус. Та то трансферне вікно закордоном буде відкрите тільки влітку.
Кар'єра Дмитра Різника
- 24-річний голкіпер усю свою кар'єру провів у полтавській Ворсклі. За "зелено-білих" Різник свтиг провести 70 матчів, у яких пропустив 84 гола.
- З молодіжною збірною України ставав чемпіоном світу в 2019 році. Хоча жодного матчу не провів, оскільки основним був Андрій Лунін, який згодом став найкращим воротарем турніру.
- За головну команду країни Різник провів два поєдинка. Один товариський (проти Болгарії) та офіційний у рамках Ліги націй (проти Ірландії).