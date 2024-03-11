Скидають баласт: досвідчений захисник зник із заявки Шахтаря – демонстративний кадр
Джерело:УПЛ
У заявці донецького Шахтаря на поточний сезон-2023/2024 стались зміни. На офіційному сайті УПЛ у список відзаявлених гравців потрапив досвідчений центрбек Дмитро Чигринський.
Схоже, що незабаром 37-річний оборонець офіційно більше не буде футболістом донецького Шахтаря. Також Дмитро Чигринський зник зі складу команди на офіційному сайті "гірників".
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Мінус один досвідчений захисник
Контракт футболіста із донеччанами спливає вже вкінці поточного сезону-2023/2024. На сайті "гірників" залишається 9 гравців захисту: Лемкін, Матвієнко, Конопля, Бондар, Міроші, Азаров, Ракіцький, Педріньйо та Гочолеішвілі.
Цікаво, що раніше агент Олександр Панков, який є представником Чигринського, відреагував на відсутність Дмитра на офіційному сайті Шахтаря. Тоді агент передав "привіт" дизайнеру сайту.
Чигринського виключили із заявки Шахтаря / Скриншот із сайту УПЛ
Нагадаємо, що на Чигринського взагалі не робили ставку у донецькому клубі. Дмитро повернувся у Шахтар на початку серпня 2023-го року у статусі вільного агента. У цьому сезоні взяв участь лише у 4-х матчах "гірників", у яких не відзначився результативними діями. Загалом провів на футбольному полі 299 хвилин.
Загалом за весь час у футболці Шахтаря Чигринський провів 193 матчі (16 голів та 2 асисти).
- Шахтар після 18-ти зіграних матчів вийшов на перше місце турнірної таблиці УПЛ, набравши 40 балів. Стільки ж очок у другого Кривбаса, у якого на 2 зіграні ігри більше.
- Вже 12 березня підопічні Маріно Пушича зіграють у Львові проти Миная (початок о 18:00). Після чого частина гравців донецького клубу вирушить у розташування збірної України, яка вже 21 березня зіграє у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024.