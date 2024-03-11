Похоже, что вскоре 37-летний защитник официально больше не будет футболистом донецкого Шахтера. Также Дмитрий Чигринский исчез из состава команды на официальном сайте "горняков".

Интересно Барселона и Ливерпуль вступили в борьбу за лидера сборной Украины и Шахтера

Минус один опытный защитник

Контракт футболиста с дончанами истекает уже в конце текущего сезона-2023/2024. На сайте "горняков" остается 9 игроков защиты: Лемкин, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Мироши, Азаров, Ракицкий, Педриньо и Гочолеишвили.

Интересно, что ранее агент Александр Панков, который является представителем Чигринского, отреагировал на отсутствие Дмитрия на официальном сайте Шахтера. Тогда агент передал "привет" дизайнеру сайта.

Чигринского исключили из заявки Шахтера
Чигринского исключили из заявки Шахтера / Скриншот с сайта УПЛ

Напомним, что на Чигринского вообще не делали ставку в донецком клубе. Дмитрий вернулся в Шахтер в начале августа 2023-го года в статусе свободного агента. В этом сезоне принял участие лишь в 4-х матчах "горняков", в которых не отметился результативными действиями. Всего провел на футбольном поле 299 минут.

Всего за все время в футболке Шахтера Чигринский провел 193 матча (16 голов и 2 ассиста).

  • Шахтер после 18-ти сыгранных матчей вышел на первое место турнирной таблицы УПЛ, набрав 40 баллов. Столько же очков у второго Кривбасса, у которого на 2 сыгранные игры больше.
  • Уже 12 марта подопечные Марино Пушича сыграют во Львове против Миная (начало в 18:00). После чего часть игроков донецкого клуба отправится в расположение сборной Украины, которая уже 21 марта сыграет в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024.