Дмітрій Кудряшов не виступав на міжнародній арені з 2021 року, проводячи поєдинки лише на території Росії. Після останнього спортсмен показав своє справжнє обличчя, вирішивши стати прямим спонсором геноциду українців.

Після початку повномасштабної війни в Україні світовий спорт став відмежовуватись від росіян. Багатьох представників країни-терористки не допускали до міжнародних змагань або змушували виступати під нейтральним прапором.

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Це недивно, адже лише одиниці росіян наважувались засудити геноцид українців. Декотрі навіть відкрито підтримували політику російського фюрера Владіміра Путіна.

Ватний боксер

Черговим таким любителем вбивств українців став боксер Дмітрій Кудряшов. 37-річний спортсмен виступає у першій важкій категорії. За свою кар'єру він провів 30 поєдинків, вигравши 25 з них.

В останньому Кудряшов здобув перемогу над американцем Семом Шумейкером. Поєдинок пройшов у Владикавказі під егідою промоушена Pravda. Після цього Дмітрій заявив, що передасть частину свого гонорару російським загарбникам на підтримку війни в Україні.

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МОК відкриває двері перед росіянами

ВІдзначимо, що Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення повернути спортсменів з РФ та Білорусі у світовий спорт. Організація оприлюднила рекомендації щодо їх допуску.

Згідно з ними, росіяни та білоруси мають виступати у нейтральному статусі та не підтримувати війну в Україні. При цьому це не стосується командних видів спорту, де послаблень для терористів не зробили.

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Це підвищує ризики того, що росіяни та білоруси будуть представлені на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. МОК поки що не приймав рішення щодо участі спортсменів з цих країн на самій Олімпіаді.