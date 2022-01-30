Для всіх будуть однакові умови, – український гірськолижник розповів про враження від Пекіну

Українські спортсмени вже прибули до Пекіну. Олімпіада-2022 розпочнеться 4 лютого.

Ковбасюк: Буде цікаво, адже траса для всіх нова

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк поділився враженнями від умов в Олімпійському містечку. Спортсмен також назвав недоліки перельоту до Пекіну.

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Сам переліт був комфортним, літак був не дуже завантажений, тому можна було доволі комфортно відпочити й поспати. Єдине, що весь переліт потрібно було знаходитися у масці, за цим ретельно слідкували,

– сказав українець.

За словами гірськолижника, саме Олімпійське селище наразі не вдалося роздивитися. 3 лютого Ковбаснюк вже приступить до тренувань у Пекіні.

"Буде цікаво, адже траса для всіх нова. Зазвичай перед зимовими Олімпійськими іграми проводяться змагання Кубка світу, щоб всі змогли перевірити свої сил, а тут через ковідні обмеження такої можливості ні в кого не було. Всі будуть в однакових умовах", – додав спортсмен.

Для українця це вже будуть другі Олімпійські ігри у його кар'єрі.