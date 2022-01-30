Ковбасюк: будет интересно, потому что трасса для всех новая

Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк поделился впечатлениями от условий в Олимпийском городке. Спортсмен также назвал недостатки перелета в Пекин.

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Сам перелет был комфортным, самолет был не очень загружен, поэтому можно было достаточно комфортно отдохнуть и поспать. Единственное, что весь перелет нужно было находиться в маске, за этим тщательно следили,

– сказал украинец.

По словам горнолыжника, сам Олимпийский поселок пока не удалось рассмотреть. 3 февраля Ковбаснюк уже приступит к тренировкам в Пекине.

"Будет интересно, потому что трасса для всех новая. Обычно перед зимними Олимпийскими играми проводятся соревнования Кубка мира, чтобы все смогли проверить свои силы, а тут из-за ковидных ограничений такой возможности ни у кого не было. Все будут в одинаковых условиях", – добавил спортсмен.

Для украинца это уже будут вторые Олимпийские игры в его карьере.