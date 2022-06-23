Для воїнів, які захищають нас на фронті, – Харлан присвятила "бронзу" чемпіонату світу Україні

Жіноча збірна України з фехтування здобула бронзову нагороду на чемпіонаті Європи в Туреччині. У фіналі українки перемогли команду з Угорщини.

Харлан: Для воїнів, які захищають нас на фронті

Жіноча збірна України у командній шаблі була складена з Ольги Харлан, Олени Вороніної, Олени Кравацької та Юлія Бакастової. Українки здобули четверту нагороду на чемпіонаті Європи в Анталії.

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Лідерка жіночої команди Харлан присвятила свою перемогу рідній країні. Спортсменка зазначила, що її батьки перебувають в Україні.

У своєму інстаграмі вона написала зворушливий пост, де подякувала українським військовим.

Ця медаль для неї… для України! Для воїнів, які захищають нас на фронті, та якимось чином ще знаходять час подивитися наші змагання і передавати нам вітання? Для наших батьків, які зараз знаходяться вдома і кожен день чують вибухи ховаючись в бомбосховищах. Ми сподіваємось, що ця медаль подарувала вам посмішку, підняло настрій хоча б на невеличкий час. Усіма думками завжди з вами, а ви з нами. Дякую усім хто не сумнівався та вірив!

– написала Харлан.

Нагороди України на ЧЄ-2022