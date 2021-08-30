– Ви виграли сім турнірів Grand Slam в одинарному розряді. Що для вас означає цей турнір?

– Особисто для мене це турнір, де я став першим у світовому рейтингу, і виграв я його лише один раз. На мою думку, US Open – це турнір, який починаєш любити з роками, тому що коли ти йдеш туди у дитинстві, тобі подобається досліджувати Нью-Йорк та стадіон Флашінг Медоуз. Але навколишнє середовище дещо заважає сприймати власне теніс, тому що відбувається занадто багато речей, надто голосно, в небі літають літаки, по всьому Нью-Йорку затори. На мій погляд, гравцям потрібен час, аби навчитися любити Нью-Йорк – тоді вони можуть зосередитися на самому тенісі, а отже потім більш впевнено грати перед шаленими шанувальниками нью-йоркського тенісу.

– Чого ви очікуєте від турніру цього року? Які найкращі матчі ми можемо побачити?

– Це буде дуже цікаво, і я сподіваюся, що люди будуть дуже налаштовані – не тільки шанувальники тенісу, а й у цілому спорту. У нас є Новак Джокович, який прагне виграти календарний Grand Slam у чоловічому турнірі. Якщо Джокович зможе це зробити, він ощасливить багатьох людей, адже більшість вболівальників навіть ніколи не ставали свідками виграшів на календарних Grand Slam.

– Чого чекати від українських тенісисток – Світоліної, Ястремської, Костюк та Калініної?

– Я думаю, що Ястремська дуже небезпечна і колись стане чудовою спортсменкою. Вона може легко виграти Grand Slam у якийсь момент. Костюк також дуже небезпечна, Світоліна має великі шанси.

Щодо Світоліної, то саме час думати, чи взагалі виграє вона колись Grand Slam, чи вистачає їй наразі сил у силовій боротьбі. Але вона послідовна, і якщо її суперники не продемонструють свій найкращий теніс, їм буде важко її подолати. Хтось повинен виграти US Open, і чому б це не зробити українкам?

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– Хто ваші фаворити серед чоловіків?

– Фаворит – Новак Джокович. Однак я також бачу великі шанси того, що на Відкритому чемпіонаті США виграє хтось інший. Хто саме – не знаю. Це може бути Саша Звєрєв, це може бути Циципас або Медведєв. Для Джоковича буде дуже важко залишатися на висоті, коли він потрапить у фінал, адже кожен гравець від першого раунду до фіналу на жорстких кортах вважає, що у них є шанс перемогти його. Для Новака жорсткий корт – не найлегша поверхня, і вона потребує більше від нього у фізичному плані. Там складніше бути креативним, складніше падати тощо.

– Оскільки Роджер Федерер отримав травму, Рафаель Надаль також бореться з травмами, як, на вашу думку, Новак домінуватиме у найближчі роки?

– Я думаю, що Новаку буде дуже важко залишатися на висоті занадто довго, тому що гравці нового покоління – Циципас, Звєрєв, Медведєв, Рубльов та Шаповалов мають чудову фізичну підготовку. Вони грають у великі ігри, ризикують, грають агресивно та фізично кращі. І хоча вони не так добре рухаються і в них не настільки розвинений спортивний інтелект, я думаю, Джоковичу все одно буде важко. На мою думку, для Новака глина та трава будуть двома найлегшими кортами, тоді як для всіх інших зручніше буде грати на жорстких майданчиках. Дуже мало гравців, які вміють грати на глині чи на траві. Я впевнений, що Новак точно виграє ще один турнір Grand Slam, але не знаю коли.

– Чи можете ви назвати фаворитів серед жінок?

– Наразі я не можу назвати фаворитку, тому що сьогодні вони всі грають у великих турнірах. У них великі подачі, вони дуже сильно б’ють по м’ячу, і коли ви граєте лише у двох із трьох сетів, будь-хто та у будь-який момент може обіграти свого суперника. Ми бачили це на чоловічому турнірі ATP. Ми повинні звикнути до того, що протягом наступних п’яти років у нас не буде тенісистки, яка щорічно виграватиме три турніри Grand Slam – на мій погляд, це неможливо.

І це не через самих гравців, це більше через стиль гри, в який вони грають. Просто так важко послідовно вигравати.

Я вважаю, ми маємо рухатися до п'яти сетів для жінок. Принаймні у чвертьфіналі, півфіналі та фіналі. Мінімум у фіналі.

– Хто із жінок може завоювати титул?

– Для мене цілком очевидно, що Наомі Осака є фавориткою зараз, особливо коли потроху починає вщухати галас довкола її заяв на пресконференції. Схоже, вона добре розбирається зі своїми проблемами психічного плану і всі ставляться до цього з розумінням. Для мене вона – улюблена. Але є багато інших чудових гравців – Коко Гауф буде дуже небезпечною, так само як і чеські тенісистки – Крейчикова, Квітова, Пліскова, Мухова. Є 25 жінок, які можуть виграти Відкритий чемпіонат США, і, можливо, більш як 25 жінок, які можуть перемогти Наомі Осаку або Коко Гауф. Це може бути настільки непередбачувано, що годі й гадати.