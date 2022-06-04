Для мене це була несподіванка, – Ігнатенко про виклик до збірної України

До національної команди доєднався ще один гравець. У Кардіфф прибув гравець Бордо Данило Ігнатенко.

Ігнатенко: Гра проти Шотландії мені дуже сподобалася

Данило прокоментував свій виклик до збірної України. Він зазначив, що для нього це було несподіванкою.

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Для мене цей виклик був несподіваним. Це мрія дитинства і я радий, що вона здійснилася. Я всіх футболістів тут знаю, зі всіма грав у чемпіонаті України. Грав із хлопцями і в Дніпрі-1, і в Шахтарі,

– сказав гравець.

Ігнатенко задоволений тим, що прибув у розташування національної команди. За його словами, це можливість позмагатися з найсильнішими суперниками. Також він прокоментував гру своїх колег проти Шотландії.

"Я робив усе, що від мене залежало в Бордо в дуже тяжкий для команди час. Зараз будемо з іншими футболістами конкурувати. Футбол – це такий вид спорту, де двоє хлопців на одній позиції не можуть грати. Це добре, адже за рахунок конкуренції ти стаєш лише сильнішим.

Гра проти Шотландії мені дуже сподобалася. Вони не мали жодного шансу. 100-відсоткова перемога України. Уельс – дуже хороший суперник. Ця команда сильна в індивідуальному плані за рахунок окремих футболістів. Спробуємо їх нейтралізувати", – додав Данило.

Виступи футболіста у сезоні, що минув

Українець орендований у донецького Шахтаря.

Данило Ігнатенко зіграв у складі Бордо 11 офіційних матчів. Сім з них – зі старту.

Український футболіст дебютував за французьку команду 6 лютого. Проте дебют був не надто вдали, оскільки Данило одразу заробив вилучення.

Першу частину сезону Ігнатенко відіграв у складі Дніпра-1, забивши 3 голи у 15 поєдинках.

Українець віддав асист за Бордо в матчі останнього туру чемпіонату Франції. Та, на жаль, це не врятувало його команду з вильоту з Ла Ліги 1. Тож наступного сезону команда гратиме вже в Лізі 2.

5 червня у фінальному поєдинку плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України зіграє проти команди Уельсу. Початок матчу о 19:00.