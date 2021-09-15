Дивовижна чесність: суперник українця виправив рішення судді після виграного м'яча – відео

Український тенісист Ілля Марченко 14 вересня розпочав боротьбу на турнірі у Стамбулі. У першому колі перший номер України переміг італійця Томаса Фаббіано. Матч запам'ятався вчинком італійця.

Гідний вчинок італійця

У першому сеті Марченко перемагав 4:2 й у 7 геймі на подачі Фаббіано рахунок був рівним – 40:40. Після подачі італійця Марченко спрямував м'яч начебто в аут. Принаймні так вирішив суддя.

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Італійський тенісист вирішив переграти розіграш, тому що не був згоден з рішенням арбітра. Фаббіано вирішив, що це був спірний епізод.

На думку італійського тенісиста, м'яч після удару Марченка потрапив у корт, тому аут був зафіксований помилково. У підсумку розіграш був переграний.

"Вражаюче. Неймовірна чесність", – прокоментував вчинок суперника Марченко.