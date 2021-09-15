Достойный поступок итальянца

В первом сете Марченко побеждал 4:2 и в 7 гейме на подаче Фаббиано счет был равным – 40:40. После подачи итальянца Марченко направил мяч вроде бы в аут. По крайней мере так решил судья.

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Итальянский теннисист решил переиграть розыгрыш, потому что не был согласен с решением арбитра. Фаббиано решил, что это был спорный эпизод.

По мнению итальянского теннисиста, мяч после удара Марченко попал в корт, поэтому аут был зафиксирован по ошибке. В итоге розыгрыш был переигран.

"Впечатляюще. Невероятная честность", – прокомментировал поступок соперника Марченко.