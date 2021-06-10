Дивно, що УЄФА вирішила забрати гасло "Героям Слава", – ексгравець збірної України

УЄФА прийняла рішення зобов'язати збірну України прибрати з нової форми гасло "Героям Слава". Колишній півзахисник національної команди Євген Левченко відреагував на таке прохання.

Реакція на спірне рішення УЄФА

10 червня УЄФА дещо змінила рішення щодо нової форми української збірної. В Асоціації побачили у гаслі "Героям Слава" політичний підтекст.

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Тепер збірна України повинна прибрати цю фразу або оскаржити рішення УЄФА. Хоча спершу в Асоціації не побачили жодних порушень на формі збірної. Там заявили: "Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".

Футбольний експерт Євген Левченко миттєво відреагував на суперечливе рішення. Він не розуміє, чому ці слова мозолять очі представникам УЄФА.

Дуже дивно, що саме зараз УЄФА вирішила підкоригувати футболку збірної України. Все одно: "Слава Україні!" – "Героя слава!". Я вважаю це гасло має бути на футболці збірної,

– написав Левченко.

Скандал навколо форми збірної України