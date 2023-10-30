Кубок України-2023/2024: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вікторія – Шахтар

У понеділок, 30 жовтня, відбудеться перший матч 1/4 фіналу Кубка України. в якому сумська Вікторія протистоятиме донецькому Шахтарю. Онлайн-трансляція гри буде доступна на сайті 24 каналу.

У передмісті Києва о 15:00 на стадіоні “Лівий Берег” на поле вийдуть головний фаворит турніру та команда, яка стала найбільшою сенсацією. Клуб зі Слобожанщини залишився єдиним представником не з Української Прем'єр-ліги та спробує ще раз здивувати всю футбольну Україну, а "гірники" будуть налаштовані здобути першу перемогу під керівництвом нового тренера Маріно Пушича, пише 24 Канал.

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Шлях команд до очної зустрічі

Сумський колектив уперше у своїй історії пройшов до чвертьфіналу Кубка України. Вікторія розпочинала свій шлях у турнірі з 1/64 фіналу. На попередніх стадіях підопічні Безсмертного переграли Дружбу й Інгулець, а також двох представників елітного українського дивізіону – ЛНЗ та Минай. Наразі команда посідає другу сходинку у групі Б Першої ліги та має всі шанси вже наступну кампанію розпочати в еліті українського футболу.

Для Шахтаря Кубок України-2023/2024 розпочався лише в 1/8 фіналу. "Гірники" розгромно перемогли Верес із рахунком 3:0. Після цього на тренерському містку донеччан відбулися зміни. Зустріч проти Вікторії стане дебютною для боснійського наставника Маріно Пушича на українській землі. До цього під його керівництвом Шахтар зіграв лише один матч у Лізі чемпіонів, де поступився Барселоні з рахунком 1:2.

Попри беззаперечний статус фаворита у цьому матчі Шахтаря, усі ми знаємо, що Кубок тим і прекрасний, що в ньому іноді трапляються сенсації, про які потім уболівальники згадують роками. Можливо сьогодні ми побачимо щось подібне?

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Вікторія – Шахтар