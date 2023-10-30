В пригороде Киева в 15:00 на стадионе "Левый Берег" на поле выйдут главный фаворит турнира и команда, которая стала самой большой сенсацией. Клуб со Слобожанщины остался единственным представителем не из Украинской Премьер-лиги и попытается еще раз удивить всю футбольную Украину, а "горняки" будут настроены одержать первую победу под руководством нового тренера Марино Пушича, пишет 24 Канал.

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Путь команд к очной встрече

Сумской коллектив впервые в своей истории прошел в четвертьфинал Кубка Украины. Виктория начинала свой путь в турнире с 1/64 финала. На предыдущих стадиях подопечные Бессмертного переиграли Дружбу и Ингулец, а также двух представителей элитного украинского дивизиона – ЛНЗ и Минай. Сейчас команда занимает второе место в группе Б Первой лиги и имеет все шансы уже следующую кампанию начать в элите украинского футбола.

Для Шахтера Кубок Украины-2023/2024 начался только в 1/8 финала. "Горняки" разгромно победили Верес со счетом 3:0. После этого на тренерском мостике дончан произошли изменения. Встреча против Виктории станет дебютной для боснийского наставника Марино Пушича на украинской земле. До этого под его руководством Шахтер сыграл лишь один матч в Лиге чемпионов, где уступил Барселоне со счетом 1:2.

Несмотря на безоговорочный статус фаворита в этом матче Шахтера, все мы знаем, что Кубок тем и прекрасен, что в нем иногда случаются сенсации, о которых потом болельщики вспоминают годами. Возможно, сегодня мы увидим что-то подобное?

Смотрите онлайн-трансляцию матча Виктория – Шахтер