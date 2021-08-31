Дива не сталось: Ястремська прикро програла Кербер у драматичному матчі US Open

Даяна Ястремська завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті США вже у першому колі. Українська тенісистка програла німкені Анджелік Кербер.

Анджелік Кербер (Німеччина) – Даяна Ястремська (Україна) 2:1 (3:6, 6:4, 7:6)

Даяна Ястремська стала єдиною з українок, яка не змогла подолати перше коло US Open. Щоправда, на корт поки що не виходила Марта Костюк.

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У першому сеті тенісистки показували однаковий рівень тенісу. Жодна з дівчат розуміла ціну першої партії. Слід відзначити те, що тенісистки програли аж п'ять геймів на власних подачах. Ключовим став сьомий гейм, коли Ястремська вийшла вперед у рахунку – 3:4. Українка з подвійним сет-пойнтом поставила крапку у партії на свою користь – 3:6.

Тенісний батл у Токіо

Другий сет минув за схожим сценарієм першого. Але цього разу перевагою володіла Кербер. Вона реалізувала подвійний брейк та вийшла вперед у рахунку 5:4. У наступному геймі німкеня поставила усі крапки над у партії –

А от у вирішальному сеті дівчата видали справжній тенісний шедевр. Анджелік розпочала партію із двох виграних геймів поспіль 2:0. Українка миттєво взяла ініціативу до своїх рук, але не лише скоротила перевагу, а й вийшла вперед. Рахунок партії був вже 2:4 на користь української тенісистки. Здавалось, що Кербер буде шокована таким розвитком подій. Але навіть чотири поспіль виграні гейми для українки не задавили психологічно німкеню.

Дівчата перевели гру у тай-брейк. Тут беззаперечно сильнішою була Анджелік Кербер – 7:3. У підсумку – 7:6.