Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки через допінг-справу. У відомстві заявили, що росіянка порушила антидопінгові правила перед Олімпійськими іграми-2022. Йдеться про позитивний допінг-тест, результат якого виявили вже після того, як російська фігуристка стала однією з чемпіонок Ігор у командних змаганнях.

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Що відомо про черговий допінговий скандал за участі Росії

В результаті розгляду справи Валієвої, її допустили до особистих змагань на Олімпіаді-2022. Проте в лютому 2022 року Міжнародне антидопінгове агентство підтвердило порушення антидопінгових правил російською фігуристкою.

Процес розгляду справи у CAS тривав з листопада 2022 року, і WADA вимагала дискваліфікації Валієвої на чотири роки. Цей вердикт був затверджений Спортивним арбітражним судом.

Дискваліфікація Каміли Валієвої від виступів у фігурному катанні розпочалася з 25 грудня 2021 року. Крім заборони участі у змаганнях, російська фігуристка втратила всі медалі, нагороди і призові кошти за свою участь у турнірах, включаючи "золото" чемпіонату Європи-2022.

Внаслідок цього Росія втратить "золото" в командних змаганнях Олімпіади-2022, і після перерозподілу медалей олімпійськими чемпіонами стануть Сполучені Штати (попередні срібні призери Ігор у Пекіні). "Срібло" та "бронзу" отримають Японія та Канада, відповідно, яка фінішувала четвертою в командному заліку Олімпіади.

Що вживала росіянка