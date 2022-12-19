ФІФА та УЄФА можуть виключити Україну зі складу через Андрія Шевченка: гучний скандал у футболі

Головні футбольні організації світу вважають, що в УАФ намічається незаконна зміна влади. За інформацією інсайдера, влада України хоче замість Андрія Павелка призначити президентом його тезку Шевченка.

Українську асоціацію футболу накрили численні скандали. Нещодавно голову УАФ Андрія Павелка та генсекретаря організації Юрія Запісоцького було заарештовано за звинуваченням у корупції.

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Обидвох випустили під заставу у майже по 10 мільйонів гривень, але це викликало резонанс у суспільстві. До того ж, кілька регіональних федерацій запропонували переобрати президента УАФ.

Лист від ФІФА

Це може вилитись у серйозні проблеми з УЄФА та ФІФА. Журналіст Ігор Бурбас поділився інформацією, що від головних футбольних організацій світового та європейського футболу прийшов лист з погрозою щодо виключення України зі свого складу.

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Як заявляє джерело, ФІФА та УЄФА заявили, що в УАФ намагаються рейдерським шляхом захопити владу. Органи акцентують не на розслідуваннях проти Андрія Павелка, а на просуванні кандидатури Андрія Шевченка.

У Ньоні зібрали свідчення деяких колективних членів УАФ, котрі під тиском і під диктовку письмово змушені зараз виявляти бажання "збити" Павелка і на його місце тут же поставити Шевченка. ФІФА та УЄФА вважають, що ексволодаря Золотого М'яча просуває на пост голови УАФ влада України.



Лист від ФІФА та УЄФА на адресу УАФ / телеграм-канал Ігоря Бурбаса

Дискваліфікація УАФ

Якщо ж нового голову організації призначать "зверху", Україні загрожує футбольна ізоляція. Нашу збірну не допустять до відбору та самого Євро-2024, клуби не зіграють у єврокубках, а країна втратить шанси на проведення ЧС-2030.

При цьому Бурбас вважає, що мотивами Шевченка є зовсім не президентство в УАФ. Ця посада може дозволити Андрію Миколайовичу стати членом Виконкому УЄФА і строк подачі кандидатів на ці вибори закінчуються вже скоро.

Шлях в УЄФА через УАФ

Саме на міжнародну арену розраховані амбіції Шевченка, заявляє журналіст. Але нещодавно екстренер збірної України мав розмову із президентом УЄФА Александером Чеферіном.

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Словенець йому напряму заявив, що якщо Андрій Миколайович отримає посаду незаконно, двері у Виконком для нього будуть зачинені назавжди. При цьому Шевченко намагався прикритись ім'ям Президента України Володимиром Зеленським, але Чеферін порадив йому не йти на цю аферу.

Шевченко та вибори в УАФ

Відзначимо, що Андрій Шевченко жодного разу не коментував свої можливі амбіції очолити УАФ. Легенда Динамо та Мілана наразі допомагає Україні на міжнародній арені, ставши амбасадором платформи UNITED24. При цьому сам ексгравець із сім'єю живе у Лондоні.

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Раніше свою зацікавленість у виборах президента УАФ висловлював колишній гравець збірної України Роман Зозуля. Також різні ЗМІ розповідають, що на цей пост хочуть претендувати Олександр Шовковський та Рустам Худжамов.