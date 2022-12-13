Андрій Шевченко мав всі шанси та бажання влити нову кров у "біло-синіх". Дійшло до того, що екс-динамівець знайшов інвесторів, які б підмінили Суркісів.

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Як повідомляє журналіст Сергій Болотніков, Шевченко серйозно взявся за таку ідею та все-таки його планам не судилось здійснитись:

"З чого все почалось. Кажуть, ще влітку, коли навколо Суркісів згустились хмари, Шевченко начебто знайшов інвесторів, які були готові взяти Динамо в разі чого. А сам він збирався стати президентом клубу. Звучить трохи фантастично, згоден. Але джерела переконують, що не жартують. Щоб відвести загрозу від себе, Суркіси переорієнтували Шевченка на крісло президента УАФ. Брати не мають тісного контакту з Шевченком – їхні стосунки серйозно охололи за часів, коли той був тренером збірної. Але, скажем так, за сприяння Суркісів на цю ідею Шевченка наштовхнув один з заступників голови Офісу президента", – розповів журналіст.

Нагадаємо, що Андрія Шевченка було висунуто на голову УАФ Запорізькою обласною асоціаціє футболу. Можливо, перевибори відбудуться уже 20 грудня.