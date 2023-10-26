Ще одна перемога українки: FIE закрила питання "чорної картки" Харлан після скандального ЧС

Після ЧС-2023 у Мілані про Ольгу Харлан дізнались навіть ті, хто не цікавиться фехтуванням. Українська шаблістка спричинила фурор тим, що не потиснула руку росіянці Анні Смірновій.

Українка не збиралась тиснути руку суперниці після перемоги. Ольга просто простягнула перед собою шаблю, але Анна Смірнова вирішила не вітатись шаблею. У FIE знецінили перемогу Харлан, яку спершу пропустили у наступний раунд, "нагородивши" Ольгу чорною карткою (дискваліфікація на 60 днів).

Оце так Харлан подарувала Залужному особливу шаблю, якою перемогла росіянку на скандальному ЧС

Вчинок Харлан, який змінив історію фехтування

Цей інцидент рознісся мало не усім світом. Дуже велика кількість простих людей, прихильників фехтування та спортсменів стали на бік Харлан. Після чого міжнародна федерація фехтування вирішила дещо відбілити свою репутацію, допустивши Ольгу до командних змагань, де Україна стала четвертою, та давши українці олімпійську ліцензію у Париж-2024.

Згодом емоції після цієї ситуації почали згасати, а Ольга насолоджувалась відпочинком у сімейному колі. Але тем "чорної картки" залишилась відкритою. Однак в одному з інтерв’ю шаблістка розповіла, що досі не отримала офіційної дискваліфікації.

Після повернення в Україну Харлан подарувала ту саму шаблю, якою фехтувала проти російської "нейтральної" суперниці, Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Як Харлан стала чемпіонкою "Сателіт", попри "чорну картку"?

FIE змінила світові правила після ситуації з Харлан. Тепер фехтувальники не зобов’язані тиснути одне одному руки після поєдинків.

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев вирішив розставити усі крапки над "і" у цій ситуації із усуненням Харлан на 60 днів від змагань. Адже 21 жовтня Ольга стала чемпіонкою на турнірі у Туреччині, де в українському фіналі перемогла землячку Аліну Комащук – 15:8.

Ілляшев розповів, як Харлан дозволили взяти участь у змаганнях. За його словами, ще 7 вересня українська федерація отримала лист від FIE, у якому було вказано, що питання дискваліфікації титулованої шаблістки було "закритим".

Очільник ФФУ зауважив, що це формулювання не означає скасування попереднього рішення FIE, але організація й не залишила його чинним.