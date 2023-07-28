Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Ольги Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан зможе взяти у командних змаганнях на ЧС-2023 в Мілані. Прізвище спортсменки знову з'явилося в заявці збірної України.

Грандіозний розголос скандалу з Ольгою Харлан, а також позиція МОК, який підтримав українських спортсменів, подіяли на Міжнародну федерацію фехтування. Керівництво FIE переглянуло своє попереднє рішення та скасувало дискваліфікацію українки.

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Харлан змагатиметься на ЧС-2023

Виконком FIE скасував дію чорної картки. У федерації врахували, що українська фехтувальниця діяла згідно з ковід-протоколом, який актуальний на ЧС-2023. Харлан мала право не тиснути руку суперниці. Їй достатньо було торкнутися клинком.

Також FIE відреагувало на заклик МОК з розумінням ставитися до українських спортсменів. Таким чином, Міжнародна федерація фехтування скасувала дискваліфікацію Харлан та допустила її до участі у командному турнірі. До речі, прізвище титулованої українки знову з'явилося у заявці збірної України.

Харлан у заявці збірної України / скриншот fencingworldwide.com

Зазначимо, що командні змагання на ЧС розпочнуться 29 липня. Збірна України перший матч проведе проти Узбекистану. За нашу команду, окрім Харлан, заявлені Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.