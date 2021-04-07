Динамо – Баварія: драматичному матчу в Лізі чемпіонів 22 роки – ретровідео

Рівно 22 роки тому відбувся найбільш драматичний матч в історії українського футболу. Динамо поки востаннє у своїй історії зіграло на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Досі жоден український клуб не зміг повторити досягнення команди Валерія Лобановського.

7-го квітня 1999 року Динамо зіграло перший півфінальний матч проти мюнхенської Баварії. Гра у Києві на НСК "Олімпійський" завершилася нічиєю 3:3.

Поєдинок відвідало 90 000 глядачів.

Дивіться також Як воротар Севільї Палоп забивав Шахтарю у Кубку УЄФА: ретровідео

Це був третій в історії вихід "Динамо" до півфіналу Кубка/Ліги чемпіонів.

Динамо – Баварія 3:3

Голи: Шевченко, 16, 43, Косовський, 50 – Тарнат, 45, Еффенберг, 78, Янкер, 90

Господарі поля завдяки дублю Шевченка повели з рахунком 2:0. Тарнат відіграв один гол на останній хвилині першого тайму.

По перерві Віталій Косовський відновив перевагу "біло-синіх" у два голи. Однак столичний клуб не втримав перемогу.

Еффенберг на 78 хвилині зробив рахунок 3:2, а Янкер голом на останній хвилині основного часу змусив замовкнути весь "Олімпійський".

Динамо – Баварія дивіться відео голів

У повторній зустрічі Баварія перемогла з рахунком 1:0.

У фінальному матчі доля повернула Баварії"борг. Мюнхенці перемагали Манчестер Юнайтед протягом всієї гри, однак пропустили два м'ячі наприкінці поєдинку.