Чи підіймуть гравці Динамо 13 трофей Кубка України: прогноз на фінал проти Зорі

Київське Динамо 13 травня у Тернополі зіграє проти Зорі у фіналі Кубка України. Букмекери оцінили шанси команд на здобуття трофею у цьому протистоянні.

Динамо – Зоря: перед спекотним фіналом

Динамо під керівництвом Мірчі Луческу може здобути свій третій титул у сезоні. На заваді такому досягненню спробує стати Зоря. Команди у Кубку України зустрічались лише 4 рази, в усіх матчах перемогу святкували динамівці.

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Востаннє ці клуби виходили на одне футбольне поле 4 березня у 18 турі УПЛ. Тоді кияни впевнено на виїзді здолали суперника з Луганська 0:2. Голами за киян тоді відзначились Артем Бєсєдін та Сергій Сидорчук.

Загалом історія протистоянь між цими клубами налічує 81 поєдинок. Київський клуб у 51 матчах йшов з поля переможцем, а в лише 8 випадках звитягу святкували луганські футболісти. 22 зустрічі завершувались мировими.

Динамо, яке є чинним володарем Кубка України, може 13 раз підійняти над головою трофей.

Румунський спеціаліст не зможе розраховувати на двох виконавців – Володимира Шепелєва та Олександра Андрієвського. Обоє пропустять фінал через травми.

Зоря теж підходить до вирішального кубкового матчу не без кадрових втрат. У фіналі команді не допоможе герой півфіналу голкіпер Микита Шевченко. Воротар на тренуванні команди отримав струс мозку та перелом носа.

Прогноз від Favbet

Фінал Кубка України між Динамо та Зорею відбудеться 13 травня у Тернополі. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

Букмекери віддають перевагу динамівцям у цій зустрічі. Саме на їх перемогу у фінальному матчі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,74. У звитягу команди Віктора Скрипника вірять трохи менше – 4,75. Нічия в основний час теж не є виключенням – 3,75.

Якщо матчі дійде до серії пенальті, то експерти вагаються, хто зможе стати переможцем у цій фортуні. Обидві команди відзначаються своїми класними перемогами у післяматчевих пенальті, тому на успіх Динамо – 10, а звитяга Зорі оцінена коефіцієнтом 11.

В основний час кияни при надійній грі в обороні та активності попереду зможуть здобути перемогу у кубковому фіналі 1:0 – 7,30. На таку ж звитягу луганських гравців стоять цифри 13,50.

Нулі на табло у Тернополі першими розмочать підопічні Луческу – 1,54. Хоча цей матч буде напруженим, але спеціалісти схиляються до того, що 11-метрового удару в основний час зустрічі не буде.

Від кого ж слід чекати голів? За столичний клуб свої прізвища на табло можуть записати Віктор Циганков та Артем Бєсєдін – 2 та 2,20 відповідно. Під емблемою Зорі можуть бути прізвища Олександра Гладкового та Шахаба Захеді – 2,75 та 2,55.