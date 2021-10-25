Динамо зіграє без вболівальників проти Маріуполя

Уже 26 жовтня стартує стадія 1/8 фіналу Кубка України сезону-2021/2022. Через карантинні обмеження не всі матчі відбудуться з глядачами на трибунах.

Карантин на заваді матчу з глядачами

У середу, 27 жовтня, Маріуполь прийме київське Динамо. В азовському клубі повідомили, що гра відбудеться без вболівальників.

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З 18-го жовтня на території Донецької області встановлюється "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Тому матч Маріуполь – Динамо відбудеться без глядачів.

Слід додати, що Маріуполь прийме Динамо 30 жовтня у рамках 13-го туру чемпіонату України. Ймовірно, цей поєдинок також не зможуть відвідати глядачі.

Стадія 1/8 фіналу розпочнеться у вівторок, 26 жовтня, протистоянням Металіста й Олександрії. Протягом трьох днів буде зіграно 8 поєдинків, за підсумками яких визначаться чвертьфіналісти: