Карантин мешает матчу со зрителями

В среду, 27 октября, Мариуполь примет киевское Динамо. В азовском клубе сообщили, что игра пройдет без болельщиков.

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С 18-го октября на территории Донецкой области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности. Поэтому матч Мариуполь – Динамо состоится без зрителей.

Следует добавить, что Мариуполь примет Динамо 30 октября в рамках 13-го тура чемпионата Украины. Вероятно, этот поединок также не смогут посетить зрители.

Стадия 1/8 финала начнется во вторник, 26 октября, противостоянием Металлиста и Александрии. В течение трех дней будет сыграно 8 поединков, по итогам которых определятся четвертьфиналисты:

Металлист 1925 – Александрия;

Металлист – Колос;

Верес – Ворскла;

Черноморец – Шахтер;

ЛНЗ Черкассы – Днепр-1;

Альянс – Львов;

Рух – Заря;

Мариуполь – Динамо.