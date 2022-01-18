Динамо зацікавлене у запрошенні Шевченка, – ЗМІ

Андрій Шевченко після роботи в італійському Дженоа може повернутися в Україну. У послугах тренера зацікавлене київське Динамо.

Динамо цікавилося Шевченком до Дженоа

Ведучий ютуб-каналу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков повідомив, що Динамо розглядає запрошення Шевченка на посаду головного тренера.

До речі Бенфіка зробила офіційну заяву щодо Шевченка

За моєю інформацією, розглядає цілком реально. Ще до Дженоа розглядали такий варіант, але тоді було зарано. Зараз вже можна готуватися. Тепер, коли його трохи обламали, то в принципі для нього це хороший варіант,

– сказав Болотніков.

Наразі Динамо очолює 76-річний румунський фахівець Мірча Луческу. За даними порталу Transfermarkt, його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року.

Дженоа звільнила Шевченка

Італійський клуб 15-го січня звільнив Андрія Шевченка з посади головного тренера. На чолі "грифонів" українець провів всього 11 матчів.

За цей час Дженоа здобула тільки одну перемогу в Кубку Італії проти Салернітани.

Також команда Шевченка зазнала шести поразок у Серії А та ще тричі зіграла внічию.

Останній матч на чолі генуезців Шевченко провів в 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана. Дженоа зазнала поразки з рахунком 3:1.