Чим більше молодих виконавців, тим ліпше: Динамо зацікавилось азербайджанським футболістом

Київський колектив зацікавлений у послугах Еміля Мустафаєва. "Біло-сині" мають не одного конкурента за контракт футболіста.

Столичний клуб бажає розпочати співпрацю з гравцем Олександрії Емілем Мустафаєв. Гравець став відкриттям другої частини УПЛ.

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У пошуках допомоги

Динамо Київ – головний претендент на 21-річного півзахисника Олександрії. Також відомо, що низка інших українських колективів зацікавлені у послугах Еміля Мустафаєва. До того ж, конкуренцію київському колективу за перспективного хавбека готовий скласти середняк бельгійського чемпіонату Вестерло, який також двома руками за, аби Мустафаєв приєднався до їхнього колективу.

Щодо самого футболіста, то він не проти залишитись в Олександрії, з якою контракт у нього дійсний до наступного літа. Проте остаточне рішення Мустафаєв ще не прийняв, що дозволяє киянам плекати надію на підсилення складу.

Гравець може зіграти як на позиції центрального атакувального хавбека, так і допомогти на скраю півзахисту. Звичайно ж, для киян будь-яке підписання на ці позиції буде підсиленням, оскільки наразі "біло-сині" не мають у своєму складі постійних та надійних футболістів, які стабільно б демонстрували клас на фланзі півзахисту, а тому Мутсафаєв має шанс стати першим у своє роді в кризовому Динамо.

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