Динамо заробить кругленьку суму на трансфері українського футболіста Гента

Бельгійський Гент вимагає великі суми за перехід українського форварда Романа Яремчука.
Джерело: "Циганик Live"
Це пов'язано з тим, що бельгійський клуб віддасть Динамо 30 відсотків від суми трансферу Яремчука в інший клуб. 25-річний нападник перейшов з Динамо в Гент влітку 2017 року за 2 мільйони євро.
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Представники Роми зробили ще одну спробу отримати Яремчука. "Вовки" запропонували бельгійцям за трансфер Романа 12 мільйонів євро. Перемовини вже у активній стадії, але одна перешкода таки буде. Гент хоче виручити за продаж українця якомога найбільшу суму відступних.
Гент готовий відпустити футболіста лише за понад 20 мільйонів євро відступних. Рома ж віддає за гравця значно меншу суму. Цікаво, чи вдасться "вовкам" таки отримати форварда з України.