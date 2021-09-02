Динамо заробить шалену суму на трансфері Родрігеса, – ЗМІ
Джерело:"ТаТоТаке"
В останній день трансферного вікна Динамо відпустило люксембуржця Жерсона Родрігеса у французький клуб Труа. У ЗМІ з'явилися деталі вигідної для Динамо угоди.
Динамо заробить до 5 мільйонів євро
Французький Труа орендував Родрігеса у Динамо на один сезон. Виявляється, що Динамо відправило Жерсона у платну оренду.
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Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що Труа заплатить Динамо за оренду Родрігеса 1 мільйон євро.
Також він заявив, що Динамо заробить до 4 мільйонів євро, адже французи зобов'язані викупити контракт Жерсона.
Динамо також залишило за собою право не продавати Родрігеса.
Співаковський повідомив, що Родрігес міг перейти в італійську Салернітану. Проте гравця збірної Люксембургу не влаштували фінансові деталі угоди.
Тоді президент Динамо Ігор Суркіс начебто вийшов на Труа й запропонував французам трансфер Жерсона.
- Жерсон Родрігес став гравцем Динамо влітку 2019 року. За даними порталу Transfermarkt, перехід футболіста обійшовся Динамо у 2 мільйони євро.
- У футболці Динамо Жерсон провів 53 матчі. У його активі 9 голів та 4 результативні передачі.
- Наразі Transfermarkt оцінює футболіста у 3 мільйони євро.