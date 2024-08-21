Депутат "Платформи за життя і мир", а також один із власників Динамо Григорій Суркіс був проти заборони УПЦ МП в України. Ультрас киян виступили с заявою в якій вимагають, щоб відсторонити одного з керівник київського клубу.

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Які вимоги ультрас Динамо в заяві

Ультрас Динамо виступили з заявою у якій йдеться про те, що вони обурені рішенням Григорія Суркіса проголосувати проти заборони діяльності УПЦ МП на території України. Фанати столичного клубу вважають, що цим вчинком власник Динамо діє у інтересах ворога, що є неприйнятним.

Також вони заявили, що Григорій Суркіс вже багато років має зв'язки з проросійськими політиками та олігархами. Депутат своїми діями показує те, що він проти України.

Він був одним з тих, хто активно підтримував тісні зв’язки з ворогом навіть після анексії Криму, початку війни на Донбасі та продовжує це робити і зараз. Його голос проти заборони московської церкви, яка протягом тривалого часу розповсюджує російську пропаганду та підтримує агресію проти України, став черговим доказом його зради,

– йдеться у заяві ультрас.

Фанати Динамо вважають таку позицію Суркіса неприйнятною, коли Україна бореться за свою незалежність та територіальну цілісність. Один із власників Динамо, на думку ультрас киян, роками завдав шкоди український державі.

У підсумку вболівальники Динамо заявили про те, що Григорій Суркіс не може керувати командою, яка завжди була символом української гордості та спротиву. Вони вважають, що Динамо має викреслити з історії клубу багаторічного ворога України.