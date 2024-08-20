Майже ідеальна статистика: як Динамо било команди з Австрії в Лізі чемпіонів та єврокубках
Київське Динамо готується до свого 17-го матчу проти клубу з Австрії. Раніше кияни лише один раз зазнали підсумкової невдачі у цих іграх.
Київське Динамо готується до матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 2024-2025. У середу, 21 серпня, підопічні Шовковського зіграють проти Зальцбурга, пише 24 Канал.
До теми Працював на Євро та Суперкубку УЄФА: вчитель зі Швейцарії судитиме Динамо в Лізі чемпіонів
Динамо проти Австрії
Для киян це буде дебютна зустріч із "биками", тоді як до цього Динамо відіграло 16 матчів проти представників Австрії. Перевага на боці "біло-синіх" – 11 перемог при двох нічиїх та трьох поразках.
Лише одного разу "біло-сині" програли австрійцям за підсумком двоматчевої дуелі. Сталось це у кваліфікації Ліги чемпіонів 1996-1997. Тоді Динамо двічі програло віденському Рапіду.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|СУПЕРНИК
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|1969-1970
|Кубок чемпіонів
|перший раунд
|Аустрія Відень
|3:1
|2:1
|1972-1973
|Кубок чемпіонів
|перший раунд
|Вакер Іннсбрук
|2:0
|1:0
|1981-1982
|Кубок чемпіонів
|другий раунд
|Аустрія Відень
|1:1
|1:0
|1985-1986
|Кубок володарів Кубків
|1/4 фіналу
|Рапід Відень
|5:1
|4:1
|1992-1993
|Кубок УЄФА
|перший раунд
|Рапід Відень
|1:0
|2:3
|1996-1997
|Ліга чемпіонів
|кваліфікація
|Рапід Відень
|2:4
|0:2
|2013-2014
|Ліга Європи
|група
|Рапід Відень
|3:1
|2:2
|2022-2023
|Ліга чемпіонів
|3 кв. раунд
|Штурм Грац
|1:0
|2:1
Остання битва Динамо проти клубу з Австрії теж була важкою, але завершилась для українців позитивно. У кваліфікації ЛЧ 2022-2023 підопічні ще Мірчі Луческу мінімально виграли "вдома" у Штурма та вирвали перемогу на виїзді в екстратаймі – 0:1 в основний час та 2:1 у підсумку.
Зальцбург проти України
До слова, Зальцбург двічі у своїй єврокубковій історії перетинався із українцями та в обох випадках зазнавав невдачі. У кваліфікації Ліги чемпіонів 2007-2008 австрійці вилетіли від Шахтаря – 1:0 вдома та 1:3 на виїзді.
Читайте також Вольова перемога Динамо: кияни з диво-голом Піхальонка обіграли Карпати
А у сезоні 2011-2012 Ред Булл був зупинений в 1/16 фіналу харківським Металістом. Команда Мирона Маркевича тоді не залишила ані шансу австрійцям – 4:0 на виїзді та 4:1 вдома.
Нагадаємо, що Динамо та Зальцбург битимуться за путівку в основну стадію Ліги чемпіонів. Команда, що програє за підсумком двох матчів, відправиться в ліговий етап Ліги Європи. Гра у Любліні призначена на 21 серпня, тоді як матч-відповідь у Зальцбурзі – на 27 число.