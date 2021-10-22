Динамо втратило найкращого бомбардира чемпіонату до кінця року

Нападник Динамо Владислав Кулач зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям. Нещодавно футболіст перехворів коронавірусом.

На сьогоднішній день ослаблене здоров'я не дозволяє Кулачу не тільки працювати в основній групі, а й взагалі тренуватися. Поки футболіст робить тільки пробіжки. У зв'язку з цим очікувати його повернення на поле раніше 2022 роки не доводиться.

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У нинішньому сезоні Кулач в останній раз виходив на поле 14 серпня в товариському матчі проти Інтера, програного киянами 0:3.

Луческу не хотів підписувати Кулача