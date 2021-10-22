Динамо втратило найкращого бомбардира чемпіонату до кінця року
22 жовтня 2021 , 08:14Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Нападник Динамо Владислав Кулач зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям. Нещодавно футболіст перехворів коронавірусом.
На сьогоднішній день ослаблене здоров'я не дозволяє Кулачу не тільки працювати в основній групі, а й взагалі тренуватися. Поки футболіст робить тільки пробіжки. У зв'язку з цим очікувати його повернення на поле раніше 2022 роки не доводиться.
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У нинішньому сезоні Кулач в останній раз виходив на поле 14 серпня в товариському матчі проти Інтера, програного киянами 0:3.
Луческу не хотів підписувати Кулача
- Мірча Луческу не бачив талановитого форварда у своїй схемі гри "біло-синіх". Однак нападник переконав румунського спеціаліста у своєму професіоналізмі. Футболіст незабаром офіційно стане гравцем Динамо.
- Цікаво, що раніше повідомлялось, якщо гравець підпише контракт із киянами, то відразу може відправитись в оренду.
- Минулий чемпіонат Кулач провів у полтавській Ворсклі. За сезон нападник зіграв 22 матчі в усіх турнірах, у яких наколотив 17 голів, 15 із них були в УПЛ. Така статистика дозволила Владиславу стати найкращим бомбардиром.