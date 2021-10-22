На сегодняшний день ослабленное здоровье не позволяет Кулачу не только работать в основной группе, но и вообще тренироваться. Пока футболист делает только пробежки. В связи с этим ожидать его возвращения на поле раньше 2022 года не приходится.
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В нынешнем сезоне Кулач в последний раз выходил на поле 14 августа в товарищеском матче против Интера, проигранного киевлянами 0:3.
Луческу не хотел подписывать Кулача
- Мирча Луческу не видел талантливого форварда в своей схеме игры "бело-синих". Однако нападающий убедил румынского специалиста в своем профессионализме. Футболист вскоре официально станет игроком Динамо.
- Интересно, что ранее сообщалось, если игрок подпишет контракт с киевлянами, то сразу может отправиться в аренду.
- Прошлый чемпионат Кулач провел в полтавской Ворскле. За сезон нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых наколотил 17 голов, 15 из них были в УПЛ. Такая статистика позволила Владиславу стать лучшим бомбардиром.