Динамо втратило двох футболістів перед фіналом Кубка України

Київське Динамо та луганська Зоря уже 13 травня розіграють Кубок України сезону-2020/2021. Київський клуб зіткнувся з кадровими проблемами.

Два футболісти Динамо травмовані

Наставник Динамо Мірча Луческу повідомив, що гру в Тернополі проти Зорі пропустять два футболісти. Про це Луческу сказав після матчу проти Колоса у чемпіонаті України (3:0).

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Проти Зорі не зможуть зіграти півзахисники Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський.

На жаль, ні він, ні Шепелєв не зможуть взяти участь у фіналі Кубка України. Вони обидва травмовані, але, сподіваюся, будуть готові до початку зборів,

– сказав Луческу.