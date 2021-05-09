Динамо втратило двох футболістів перед фіналом Кубка України

9 травня 2021 , 17:56
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Джерело:

пресслужба Динамо

Київське Динамо та луганська Зоря уже 13 травня розіграють Кубок України сезону-2020/2021. Київський клуб зіткнувся з кадровими проблемами.

Два футболісти Динамо травмовані

Наставник Динамо Мірча Луческу повідомив, що гру в Тернополі проти Зорі пропустять два футболісти. Про це Луческу сказав після матчу проти Колоса у чемпіонаті України (3:0).

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Проти Зорі не зможуть зіграти півзахисники Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський.

На жаль, ні він, ні Шепелєв не зможуть взяти участь у фіналі Кубка України. Вони обидва травмовані, але, сподіваюся, будуть готові до початку зборів,
– сказав Луческу.

  • Матч Кубка України відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Фінальна гра розпочнеться о 19:00.
  • Поєдинок між Динамо та Зорею зможуть відвідати близько 3 тисяч глядачів.
  • Зоря вдруге в історії зіграє у фіналі Кубка України. Луганцям не допоможе голкіпер Микита Шевченко, який вивів команду у фінал. У півфіналі проти Олександрії Шевченко виграв серію пенальті.
  • Динамо, яке є чинним володарем Кубка України, може 13 раз підійняти над головою трофей.
  • Головним арбітром матчу буде Юрій Іванов.
Автор: Михайло Гема