Приголомшливий гол Шапаренка

У другому таймі матчу проти Колоса Динамо заробило небезпечний стандарт перед штрафним господарів поля. Штрафний вирішив виконати Шапаренко.

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Микола перекинув стінку та ефектним ударом поцілив у верхній кут. Голкіпер Колоса Євген Волинець не зміг відбити м'яч.

Дивіться відео голу Шапаренка

  • Гол Миколи виявився другим у матчі. Рахунок у грі в першому таймі відкрив Денис Гармаш. Динамо ж перемогло 3:0. Третій м'яч за "біло-синіх" забив Віталій Миколенко.

 