Не варто було брататися з росіянами: Динамо встановило антирекорд для Партизана в єврокубках

У середу, 31 липня, відбулися заключні матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В одному з них сербський Партизан на своєму полі приймав київське Динамо.

"Біло-сині" вдруге за вісім днів розгромили свого суперника. Після перемоги 6:2 у Любліні команда Шовковського виграла з рахунком 3:0 у Белграді.

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Історичний результат

Таким чином, за сумою двох поєдинків кияни забили 9 голів. Динамо стало першим клубом, кому вдалося забити сербам таку кількість м'ячів у єврокубковому протистоянні.

Раніше Партизан пропускав максимум 8 м'ячів. Це сталося в 1/8 фіналу Ліги конференцій у сезоні-2021/2022, коли серби пропустили вісім від Феєнорда – 2:5 і 1:3.

Сім голів Партизану забивав Ювентус. Туринці здолали сербів – 2:1 та 5:0 в 1/8 фіналу Кубка чемпіонів 1961/62.

. Дуель Динамо та Партизана мала додаткову принциповість через проросійську позицію сербського клубу, який у липні брав участь у "Братському кубку" в Москві. Там футболісти в унісон із фанатами скандували гасла про дружбу сербів і росіян навіки

Зазначимо, що у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо зустрінеться з Рейнджерс. Матчі відбудуться 6 і 13 серпня.