Динамо відсіяло п'ятьох футболістів перед стартом у Лізі чемпіонів

Київське Динамо продовжує у Швейцарії готуватись до нового футбольного сезону. Тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу вказав на "вихід" одразу декільком молодим гравцям.

Далі без "молодої крові"

П'ять футболістів покинули розташування київського клубу у Швейцарії. Максим Дячук, Навін Малиш, Антон Царенко та Назар Волошин відправились у юнацьку команду киян U-19. Ще один гравець Крістіан Біловар буде працевлаштований в іншому клубі, але лише на правах оренди.

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Усі молоді гравці провели на тренувальному зборі "біло-синіх" по два – три матчі.

Нагадаємо, що ще раніше через специфічну травму у лазарет команди потрапив нападник Владислав Кулач. У футболіста стресовий перелом стопи.

Натомість у команду повернулись збірники та два легіонери – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербич.

Підготовка Динамо до нового сезону

Після приїзду у Швейцарію підопічні Луческу вже встигли провести чотири поєдинки із місцевими командами. Лише в одному з них кияни святкували перемогу. Динамівці мінімально переграли Сьон (0:1). Єдиний гол у матчі забив Владислав Ванат.

У двох поєдинках проти Івердона та Янг Бойза були зафіксовані мирові 1:1 та 0:0 відповідно. У ще одній зустрічі Лозанна перемогла підопічних Луческу – 2:0.

Динамо активно готується до старту у Лізі чемпіонів, яке припадає на 20 липня. Суперником динамівців у другому кваліфікаційному раунді буде турецький Фенербахче. Домашній матч "біло-сині" проведуть у польському Лодзі.

Наступний поєдинок Динамо проведе проти Люцерну. Матч запланований на 9 липня.