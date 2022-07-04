Бойко: Я ніколи не думав про те, щоб залишити клуб через війну

34-річний воротар відверто зізнався, що не вірив, що у 21-му столітті в Україні може відбутись така кривава війна. Денис Бойко відзначив допомогу клубу, який зробив усе, щоб відвезти у безпеку сім'ї футболістів, персонал та усіх, хто пов'язаний з роботою у Динамо.

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Війна в Україні багато футболістів покинули українські клуби у пошуках нового прихистку. Бойко запевнив, що війна не могла його змусити попрощатись із киянами. Денис заявив, що у такій складній ситуації повинен залишатись в рідній країні, щоб допомогти команді у наступному сезоні.

Клуб зробив усе для наших сімей, для персоналу, для всіх людей, які працюють у Динамо. Я ніколи не думав про те, щоб залишити клуб через війну. Це неможливо. Я мушу допомогти клубу, моїй країні. Я не можу піти зараз,

– сказав голкіпер.

Цікаво! Бойко має контракт із Динамо до 30 червня 2023 року.

"Це важливо для нашої країни, нашого народу"

Досвідчений воротар впевнений, що навіть під час воєнного стану реально відновити УПЛ. Бойко впевнений, що відновлення чемпіонату є важливим момент для нашої країни.

Так, це можливо. І ми маємо відновити чемпіонат. Це важливо для нашої країни, нашого народу. Ми маємо показати всьому світу, що ми живі, що ми продовжуємо грати у футбол, що ми продовжуємо жити, що ми робимо все можливе в Україні, щоб виграти цю війну. Спорт – один із способів зробити це,

– додав футболіст "біло-синіх".

Наразі Бойко разом із командою готується до нового сезону у Швейцарії.

Футбольна кар'єра Бойка у Динамо